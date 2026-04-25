ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Washington’un taleplerini karşılamaya yönelik yeni bir teklif üzerinde çalıştığını söyledi.

Bir İngiliz haber ajansına telefonla değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD ile İran heyetlerinin hafta sonunda Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirmesi beklenen görüşmelere ilişkin konuştu.

“Henüz ne olacağını bilmiyoruz”

Trump, Tahran yönetiminin Amerikan taleplerini karşılamayı hedefleyen bir öneri hazırlığında olduğunu belirterek, “Bir teklif yapıyorlar, ne olacağını henüz bilmiyorum ama göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde muhataplar gizli

Müzakerelerde İran tarafında kiminle görüşüldüğüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, isim vermekten kaçındı.

Trump, “Bunu açıklamak istemiyorum ancak şu an söz sahibi olan, yetkiyi elinde tutan kişilerle görüşüyoruz” dedi.