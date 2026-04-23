Trump açıklamasında, “Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen, küçük tekneler bile olsa her türlü tekneyi vurmaları ve imha etmeleri için ABD Donanması’na emir verdim. Bu konuda hiçbir tereddüt yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, bölgede sürdürülen mayın temizleme çalışmalarına da değinerek, ABD Donanması’na bağlı mayın tarama gemilerinin faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirtti. Trump, “Mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz’ı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum” dedi.

Dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve alınan yeni kararların küresel enerji güvenliği ile ticaret yolları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.