ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile ilgili askeri sürece dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in talebi doğrultusunda, İran’a yönelik olası bir saldırının geçici olarak durdurulduğunu ve mevcut ateşkesin uzatıldığını öne sürdü.

Trump, açıklamasında İran yönetiminin “ciddi şekilde bölünmüş” olduğunu iddia ederek, bu durumun kendileri açısından sürpriz olmadığını ifade etti. İranlı liderler ve temsilcilerin birleşerek ortak bir anlaşma teklifi sunması halinde sürecin diplomatik zemine taşınabileceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı, ateşkesin uzatılmasına rağmen bölgede askeri hazırlıkların sürdüğünü de vurguladı. Amerikan ordusuna “tüm yönlerden operasyona hazır olunması” talimatı verdiğini söyleyen Trump, mevcut durumun tamamen askıya alınmadığını, sadece geçici olarak durdurulduğunu dile getirdi.

Trump ayrıca, İran tarafının beklenen teklifi sunması ve görüşmelerin bir sonuca ulaşması durumuna kadar ateşkesin devam edeceğini ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin belirsizliği artırırken, resmi kaynaklardan henüz bağımsız bir doğrulama yapılmadı.