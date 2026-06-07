Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde seçmenler bugün sandık başına gitti. Seçimlerde belde belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Ayrıca Türkiye genelinde 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapıldı.

CHP Genel Başkanı Gökhan Zeybek X hesabından yaptığı açıklamada, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik Belde seçimlerini CHP adayı Nazım Demirkol’un kazandığını söyledi.

Gökhan Zeybek’in açıklaması şöyle ;

“Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Nazım Demirkol seçimi kazanmıştır.

Bu zorlu süreçte büyük bir cesaret ve kararlılıkla sorumluluk üstlenen Başkanımız Nazım Demirkol’a, belediye meclis üyesi adaylarımıza, örgütümüze ve emek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Çevrecik halkının iradesiyle göreve gelen Başkanımıza başarılar diliyor, beldemize hizmet yolunda atacağı her adımın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Halkçı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla Çevrecik’in geleceğine değer katacağına yürekten inanıyorum.”

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Nazım Demirkol seçimi kazanmıştır.



Bu zorlu süreçte büyük bir cesaret ve kararlılıkla sorumluluk üstlenen Başkanımız Nazım Demirkol’a, belediye meclis üyesi adaylarımıza,… pic.twitter.com/pvytZYILQd — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) June 7, 2026