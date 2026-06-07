Türkiye genelinde gözler 7 Haziran Pazar günü yapılan ara seçim sonuçlarına çevrildi. Mahalle muhtarlıklarının yanı sıra yeniden belde statüsü kazanarak sandık başına giden 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı yarışı tamamlandı. Gelen son dakika bilgilerine göre; sandıktan Cumhur İttifakı'na 5, CHP'ye ise 1 belde başkanlığı çıktı. Siyasi partilerin nefes kesen yarışında AK Parti 4, MHP 1 ve CHP 1 beldede seçimi önde bitirdi.
Ara Seçim Yapılan 6 Belde Hangileriydi?
Seçmenlerin belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için sandığa gittiği, belde statüsünü yeniden kazanan o yerleşim yerleri:
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Tokat: Yolüstü (Reşadiye), Çevrecik (Reşadiye), Bağtaşı (Almus), Kuşçu (Yeşilyurt)
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Gümüşhane: Tekke (Merkez)
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Nevşehir: Mustafapaşa (Ürgüp)
Seçim Sonuçlarında Parti Dağılımı Nasıl Oldu?
27 siyasi partinin katılım hakkı bulduğu ve rekabetin yoğun yaşandığı ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre harita şu şekilde şekillendi:
|Siyasi Parti / İttifak
|Kazandığı Belde Sayısı
|AK Parti (Cumhur İttifakı)
|4 Belde
|MHP (Cumhur İttifakı)
|1 Belde
|CHP
|1 Belde