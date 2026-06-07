Türkiye genelinde gözler 7 Haziran Pazar günü yapılan ara seçim sonuçlarına çevrildi. Mahalle muhtarlıklarının yanı sıra yeniden belde statüsü kazanarak sandık başına giden 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı yarışı tamamlandı. Gelen son dakika bilgilerine göre; sandıktan Cumhur İttifakı'na 5, CHP'ye ise 1 belde başkanlığı çıktı. Siyasi partilerin nefes kesen yarışında AK Parti 4, MHP 1 ve CHP 1 beldede seçimi önde bitirdi.

Ara Seçim Yapılan 6 Belde Hangileriydi?

Seçmenlerin belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için sandığa gittiği, belde statüsünü yeniden kazanan o yerleşim yerleri:

Tokat: Yolüstü (Reşadiye), Çevrecik (Reşadiye), Bağtaşı (Almus), Kuşçu (Yeşilyurt)

Gümüşhane: Tekke (Merkez)

Nevşehir: Mustafapaşa (Ürgüp)

Seçim Sonuçlarında Parti Dağılımı Nasıl Oldu?

27 siyasi partinin katılım hakkı bulduğu ve rekabetin yoğun yaşandığı ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre harita şu şekilde şekillendi:

Siyasi Parti / İttifak Kazandığı Belde Sayısı AK Parti (Cumhur İttifakı) 4 Belde MHP (Cumhur İttifakı) 1 Belde CHP 1 Belde