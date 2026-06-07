Genel kurul üyelerinin yoğun katılım gösterdiği kongrede, resmi olmayan ilk sonuçlara göre sarı-lacivertli kulübün Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu. Seçim yarışını kaybeden diğer aday Hakan Safi, sonuçların netleşmesiyle birlikte kameraların karşısına geçerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Camiamıza Heyecan ve Nefes Getirmeye Çalıştım"

Seçim sürecinde iddialı vaatleri ve projeleriyle dikkat çeken Hakan Safi, sarı-lacivertli camia için elinden geleni yaptığını vurguladı. Seçim maratonu boyunca büyük bir enerjiyle çalıştığını belirten Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transferler sözü verdim. Kontratları yaptığımı söyledim." Ankaralılar dikkat! Bu akşam 21.00’de başlıyor: 7 gün sürecek! İçeriği Görüntüle

"Fenerbahçe Camiası Eskiyle Yaşamayı Seviyor"

Kongre üyelerinin tercihine saygı duyduğunu belirten ancak kırgınlığını da gizlemeyen Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının tercihini "eskiye bağlılık" olarak yorumladı. Safi, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ancak Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz başkanımı da tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Her zaman Fenerbahçe'nin emrindeydim. Camiamız böyle uygun görmüş."