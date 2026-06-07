Oy sayım sürecindeki gecikmenin, sandık kurullarının titizlikle yürüttüğü bir güvenlik prosedüründen kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp tüzüğü ve seçim mevzuatı gereği; sandık alanındaki resmi kimlik tespiti yapılan üye sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısının birebir uyuşması gerekiyor.

Sandık kurulları, oyların geçerliliğine gölge düşürmemek adına bu eşleştirme ve imha işlemlerini büyük bir dikkatle yürüttü. Bu yasal zorunluluğun tamamlanmasının ardından ancak resmi oy sayımına geçilebildi.

İlk Sandıklarda Aziz Yıldırım Önde

Gecikmeli de olsa başlayan oy sayımında ilk veriler gelmeye başladı. Kulüp kulislerinden sızan bilgilere göre, açılan ilk sandıkların büyük bir bölümünde Aziz Yıldırım’ın yarışı önde götürdüğü belirtiliyor.

45 sandığın tamamının açılması ve sayım işlemlerinin ilerlemesiyle birlikte sarı-lacivertli kulübün yeni başkanının ilerleyen saatlerde resmen netleşmesi bekleniyor.