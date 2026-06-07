İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bir altyapı tesisinin bulunduğu bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait bir tesisi hedef aldığını iddia etti.

İsrail'den “Roket Saldırılarına Yanıt” Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği roket saldırılarına karşılık düzenlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli adımların atılmaya devam edileceği vurgulandı.

Bölgede Gerilim Yeniden Yükseldi

Beyrut'a yönelik hava saldırısı, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgeler arasında yer alırken, geçmişte de İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.

Saldırının ardından bölgede oluşan hasar ve olası can kayıplarına ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Lübnan sınırında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle bölgedeki güvenlik endişeleri artarken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısında bulunuyor.