Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki özel bölgeye silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, kullanılmış nükleer yakıtların depolandığı tesislerden birinin hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çernobil Nükleer Güç Santrali çevresindeki kritik altyapı tesislerinden birine SİHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, saldırının Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisi'nin binalarından birini hedef aldığını belirterek, Ukrayna hükümetinin olayla ilgili müttefik ülkeleri bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

“Nükleer Altyapı Bilinçli Şekilde Hedef Alındı”

Rusya'nın nükleer altyapı tesislerini kasıtlı olarak hedef aldığını savunan Zelenskiy, saldırının uluslararası güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Saldırının ardından bölgede radyasyon seviyelerinin kontrol altında olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Şu anda radyasyon seviyesi normal değerlerin üzerinde değil” açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Hava Saldırıları Sürüyor

Zelenskiy, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna'nın 13 farklı bölgesine hava saldırısı düzenlediğini belirterek, son bir haftada ülkeye yönelik saldırıların boyutuna ilişkin verileri de paylaştı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın son yedi gün içinde Ukrayna'ya karşı 88 füze, 3 bin 250'den fazla insansız hava aracı ve yaklaşık 1.800 güdümlü bomba kullandığını açıkladı.

Çernobil çevresindeki nükleer tesislere yönelik saldırının ardından Ukrayna yönetimi, uluslararası toplumla temaslarını sürdürürken, olayın bölgesel ve küresel güvenlik açısından yaratabileceği etkiler yakından takip ediliyor.