Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek amacıyla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki Serhat Sonğur, boğularak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Batman'da yaz sıcaklarından bunalan 25 yaşındaki Serhat Sonğur'un serinlemek için girdiği baraj gölü faciayla sonuçlandı. Olay, Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkiindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla suya giren Serhat Sonğur, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kısa süre içerisinde gözden kaybolan genci fark eden çevredeki vatandaşlar, Sonğur'u sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Serhat Sonğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.