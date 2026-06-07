NBA’deki başarılı performansıyla adından söz ettiren milli basketbolcu Alperen Şengün, sezonun yorgunluğunu Antalya Belek’te attı. Houston Rockets formasıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan ve üst üste iki kez NBA All-Star kadrosuna seçilerek Türk basketbol tarihine geçen Şengün, bayram tatilini Antalya’da geçirdi.

Ailesi ve yakın çevresiyle birlikte tatil yapan milli yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla takipçilerine keyifli anlarını aktardı. Tatil boyunca dinlenme fırsatı bulan Şengün’ün paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

NBA’de Türk Basketbolunun Gururu

Henüz genç yaşında NBA’in en dikkat çeken uzun oyuncularından biri haline gelen Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla hem ABD’de hem de Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı basketbolcu, üst üste iki kez All-Star seçilerek Türk basketbol tarihinde önemli bir başarıya imza atarken, milli takımın da en önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

Yoğun Sezonun Ardından Dinlenme Fırsatı

NBA sezonunda yoğun maç temposu yaşayan Şengün, yeni sezon hazırlıkları öncesinde bayram tatilinde dinlenme fırsatı buldu. Antalya’da geçirdiği tatilden paylaştığı görüntüler, spor ve basketbolseverlerden büyük ilgi gördü.

Yeni sezonda Houston Rockets ile başarılarını sürdürmeyi hedefleyen milli yıldızın, yaz döneminde milli takım organizasyonlarında da önemli rol üstlenmesi bekleniyor.