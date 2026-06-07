06.06.2026 tarihinin özel bir gün olmasını tercih eden vatandaşlar, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde nikah salonlarına akın etti. Yenimahalle Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, toplam 106 çift hayatlarını birleştirmek için “evet” dedi.

Nikah salonlarında uzun kuyruklar oluştu

Özel bir tarih olması nedeniyle aylar öncesinden başvuru yapan çiftler, nikahlarını bu anlamlı günde kıydırabilmek için Evlendirme Dairesi’nde uzun kuyruklar oluşturdu. Günlük ortalama 10 nikahın kıyıldığı salonda, yoğunluk mesai bitimine kadar sürdü.

Başkan Yaşar 6 nikah kıydı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da bu özel günde çiftleri yalnız bırakmadı. Başkan Yaşar, 6 çiftin nikahını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Yaşar, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı günde hayatlarını birleştirerek aile birliği kurmak isteyen tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluk diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, Cumhuriyetin değerlerine inanan evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyor, evlilik hayatlarında mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

Özel tarih çiftlerin ilgisini çekti

06.06.2026 gibi özel tarihler, evliliklerini anlamlı bir güne denk getirmek isteyen çiftlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yenimahalle’deki nikah yoğunluğu gün boyu devam ederken, çiftler bu tarihi ömür boyu hatırlanacak bir anıya dönüştürdü.