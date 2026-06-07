Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ali Çamlı seçildi. Trendyol 1. Lig'e 11 yıl aradan sonra düşen sarı-kırmızılı kulüpte yeni dönemin yol haritası da genel kurulda şekillendi.

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, geçmiş döneme ait faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı toplantıda faaliyet raporları üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Tek aday olarak seçime giren Ali Çamlı, delegelerin desteğini alarak Kayserispor'un yeni başkanı oldu.

Ali Çamlı: Kayserispor'u Şampiyon Yapacağız

Genel kurulda konuşan Ali Çamlı, Kayserispor'un kendisi için büyük bir tutku olduğunu belirterek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kayserispor'un büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Çamlı, "Aldığım görevin ne olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımdan da hiç endişem yok" ifadelerini kullandı.

Kulübün başarısı için herkesin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Çamlı, şehirdeki tüm kesimlerin kapısını çalacağını belirtti.

Metro Kayserispor Dönemi Başladı

Genel kurulda takımın yeni isminin "Metro Kayserispor" olduğu da açıklandı. Çamlı, kulübün mali yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, borç yükünü azaltacaklarını söyledi.

Ali Çamlı, "Kayserispor'u borç batağına değil, borçları sıfıra indirip ilerleyen süreçte halka arz ederek gerçek sahiplerine teslim etmek istiyoruz" dedi.

Kulübün Borcu 1 Milyar 138 Milyon Lira

Genel kurulun en dikkat çeken başlıklarından biri de kulübün mali tablosu oldu. Açıklanan verilere göre Kayserispor'un toplam borcu 1 milyar 138 milyon lira seviyesine ulaştı.

Yeni yönetimin öncelikli hedefleri arasında sportif başarıyla birlikte mali disiplinin sağlanması ve kulübün ekonomik yapısının güçlendirilmesi yer alıyor.

Yeni Yönetim Kurulu Belli Oldu

Ali Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Hüseyin Beyhan

Tufan Koç

Yücel Şahin

Ayten Öztürk Ünal

Emir Akpınar

Mustafa Gülsoy

Tevfik Kürtüncü

Samet Sarıoğlu

Süleyman Akın

Aydın Yergin

Şeyhi Odakır

Kayserispor'da yeni yönetim, takımı yeniden Süper Lig'e taşımak ve kulübün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalarına başlayacak.