Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi kaybı ve kaçağıyla mücadelede dijital dönüşümü hızlandıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda geliştirilen yapay zeka destekli “Bilinç Platformu”, mükelleflerin vergisel risklerini denetim sürecine girmeden önce görmelerine ve gerekli değerlendirmeleri yapmalarına imkan sağlayacak.

VDK tarafından geliştirilen ve yıl içerisinde kullanıma sunulması planlanan platform, vergi idaresi ile mükellefler arasında daha şeffaf, önleyici ve rehberlik odaklı bir iletişim modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Vergi Riskleri Sayısal Skorlarla Gösterilecek

Web tabanlı olarak hizmet verecek Bilinç Platformu üzerinden mükellefler, Vergi Denetim Kurulu tarafından tespit edilen risklerini doğrudan görüntüleyebilecek. Sistemin ilk aşamasında 150’den fazla kural bazlı vergi analizi ile yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli senaryolar devreye alınacak.

Bu sayede mükelleflerin vergisel riskleri sayısal skorlarla değerlendirilecek ve veri temelli analizlerle daha objektif sonuçlar elde edilecek. Risk seviyesi yüksek görülen alanlarda ise mükelleflere sistem üzerinden rehberlik sunularak olası sorunların önüne geçilmesi hedeflenecek.

Kayıt Dışılıkla Mücadelede Yeni Dijital Adım

Platforma, 2024 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de entegre edilecek. Böylece parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak.

Mükellefler, gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin risk durumunu görebilecek ve bu işlemlerin takip edildiğini bilerek vergisel yükümlülüklerini daha dikkatli şekilde yerine getirebilecek.

Karşı Taraf Riskleri de Görülebilecek

Yeni sistemde sahte belge kullanımıyla mücadele de önemli yer tutacak. Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi verileri doğrultusunda mükelleflerin ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve şirketlerden kaynaklanabilecek riskler de paylaşılacak.

Böylece işletmeler yalnızca kendi işlemlerini değil, iş yaptıkları taraflardan doğabilecek vergisel riskleri de önceden görebilecek.

Vergi Müfettişlerinden Rehberlik Desteği

Bilinç Platformu, klasik denetim anlayışının ötesine geçerek “ikaz denetimi” yaklaşımını destekleyecek. Denetim gerektirmeyen ancak mükelleflerin bilmesinde fayda görülen konular hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Sistem üzerinden talepte bulunan mükellefler için vergi müfettişleri görevlendirilebilecek ve rehberlik hizmeti sunulabilecek.

Bakan Şimşek: “Denetim Öncesi Bilinçlenme Dönemi Başlıyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilinç Platformu ile vergi denetiminde yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, “Denetim sonrası müdahale yerine denetim öncesi bilinçlendirme anlayışını hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşımla mükelleflerimizin vergisel bilinç düzeyini artırmayı ve haklarını korumayı amaçlıyoruz” dedi.

Şimşek, yeni sistemin şeffaflığı artıracağını, denetim maliyetlerini azaltacağını ve mükellefler için daha hızlı, erişilebilir ve rehberlik odaklı bir yapı oluşturacağını vurguladı.