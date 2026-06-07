GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’de giderek yaygınlaşan obezite, uzmanlara göre artık bireysel bir sağlık sorununun ötesine geçerek ciddi bir halk sağlığı tehdidine dönüşmüş durumda.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; diyetisyen Neslihan Aktepe, her 5 kişiden 1’inin obez olduğuna dikkat çekerek, asıl riskin obeziteye doğru hızla ilerleyen ve çoğu zaman bunun farkında olmayan geniş kitlelerde bulunduğunu vurguladı. Modern yaşam alışkanlıklarının, duygusal yeme davranışlarının ve uyku düzensizliğinin obeziteyi tetiklediğini belirten Aktepe, kalıcı çözümün kısa süreli diyetlerde değil, sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinde olduğunu ifade etti.

“RİSK ALTINDAKİLERİN ÇOĞU DURUMUN FARKINDA DEĞİL”

Toplumun büyük bir kesiminin farkında olmadan obeziteye doğru ilerlediğini belirten Aktepe, “Aslında mesele sadece obez bireyler değil. Mesele, obeziteye doğru ilerleyen büyük bir kitlenin farkında olmadan risk altında yaşamasıdır.” dedi. Obezitenin ortaya çıkışında modern yaşam koşullarının önemli rol oynadığını söyleyen Aktepe, şehir hayatının insan sağlığını olumsuz etkileyen birçok unsuru beraberinde getirdiğini kaydetti.

“MODERN YAŞAM VÜCUDUN DOĞASINA TERS DÜŞÜYOR”

Günlük yaşam alışkanlıklarının obeziteyi tetiklediğine dikkat çeken Aktepe, “Günün büyük bir kısmını oturarak geçirmek, fiziksel aktivitenin neredeyse sıfıra inmesi, hızlı ve pratik olduğu için tercih edilen paketli gıdalar, yüksek şeker ve kalori içeren besinlerin kolay ulaşılabilir olması bu tablonun en önemli nedenleri arasında yer alıyor.” diye konuştu. Ancak sorunun yalnızca fiziksel faktörlerle açıklanamayacağını belirten Aktepe, psikolojik etkenlerin de kilo artışında önemli rol oynadığını vurguladı.

“ARTIK SADECE AÇ OLDUĞUMUZ İÇİN YEMİYORUZ”

Günümüzde birçok kişinin duygusal nedenlerle yemek tükettiğini ifade eden Aktepe, “Günümüz insanı artık sadece aç olduğu için yemek yemiyor. Stres, kaygı, yorgunluk ve hatta sıkılma gibi duygular da yeme davranışını doğrudan etkiliyor. Bu durum, duygusal yeme dediğimiz ve fark edilmesi oldukça zor olan bir süreci beraberinde getiriyor.” dedi. Kişilerin çoğu zaman aç olmadıklarını bilmelerine rağmen yemeye devam ettiklerini belirten Aktepe, bunun uzun vadede ciddi kilo artışlarına yol açtığını söyledi.

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