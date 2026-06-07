Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Vakfı (TÜSİAV), enerji sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirmek üzere Ankara'da “4. Enerji Zirvesi” düzenliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan “Enerji Zirvesi” TÜSİAV ve Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından desteklenirken Tamay Enerji Danışmanlık ve Global İş İnsanları Derneği organizasyonu ile hayata geçirilecek.

TÜSİAV Kurucu Başkanı Veli Sarıtoprak’ın önderliğindeki Zirvenin Düzenleme Komitesi nde ise TÜSİAV İcra Kurulu Başkanı Soydan Levent, TÜSİAV Genel Sekreteri- Enerji Platformu Başkanı Kutlu Tamay ve TÜSİAV Mütevelli Heyet Üyesi- Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Ataç yer alacak. Zirvenin Onursal Başkanı ise geçmiş dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı olacak.

Enerji sektörünün kritik meselelerini ele alacak olan zirvede sürdürülebilir enerji, yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği ve sektördeki yenilikler gibi konuların yanı sıra, Türkiye’nin enerji stratejileri ve geleceği de tartışılacak.

SARITOPRAK: ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, zirveyle ilgili olarak şunları belirtti: “TÜSİAV olarak, Türkiye’nin enerji sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve sektörün geleceğini şekillendiren tartışmalara liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Ankara’da düzenleyeceğimiz ve bu yıl 4.’sü gerçekleşecek olan Enerji Zirvesi, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, Türkiye’nin enerji vizyonunu güçlendirecek önemli bir platform olacak.”

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