İran ile İsrail arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, İran İsrail'e yönelik yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. İran tarafından fırlatılan füzelerin İsrail topraklarına yöneldiği bildirilirken, İsrail hava savunma sistemleri gelen füzelere karşı önleme faaliyetlerine başladı.

Bölgede alarm durumunun sürdüğü belirtilirken, saldırının etkileri ve olası hasara ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Güvenlik kaynakları gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Saldırının ardından İran ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonlarını genişletmesi veya İran'ın son saldırılarına karşılık vermesi durumunda daha sert ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacağı belirtildi.

Ortadoğu'da tansiyonu daha da yükselten gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından da yakından izlenirken, bölgedeki son durumun önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.