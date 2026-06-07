Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışının resmi sonuçları açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimde kazanan Aziz Yıldırım oldu.

Resmi sonuçlara göre Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Başkan adayı Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.

Seçimde toplam 27 bin 387 oy kullanılırken, bunların 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Sayım sonucunda 135 oyun geçersiz olduğu belirlenirken, 80 oy da boş çıktı.

Bu sonuçla birlikte Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı görevine yeniden seçilerek sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemin startını verdi. Kulüpte gözler şimdi oluşturulacak yeni yönetim ve gelecek sezon planlamasına çevrildi.