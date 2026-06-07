Orta Doğu'da artan gerilim devam ederken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. CENTCOM tarafından yapılan duyuruda, Hürmüz Boğazı çevresinde faaliyet gösteren ABD güçlerinin, uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiği değerlendirilen İran'a ait 2 tek yönlü saldırı İHA'sını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının bölgedeki ticari ve askeri deniz trafiği açısından risk oluşturduğu ifade edilerek, ABD güçlerinin gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiği kaydedildi.

CENTCOM: İran Saldırganlığına Karşı Hazırız

ABD Merkez Komutanlığı açıklamasında, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Washington yönetimi, son dönemde özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz yollarında yaşanan güvenlik tehditlerine karşı askeri varlığını artırırken, bölgede görev yapan ABD unsurlarının ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı Küresel Enerji Ticareti İçin Kritik Öneme Sahip

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından stratejik bir konumda bulunuyor. Bölgede yaşanabilecek herhangi bir askeri gerilim veya güvenlik tehdidi, uluslararası piyasalarda enerji fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

ABD'nin İran'a ait olduğu belirtilen İHA'ları düşürdüğünü açıklaması, Orta Doğu'daki güvenlik risklerinin yeniden gündeme gelmesine neden olurken, bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.