Ülkemizdeki muhtelif okullarda yaşanan vahim olaylar, ailelerde infial yarattı. Eğitimci-Yazar Murat Anar, Gazetemiz SONSÖZ’e yaptığı değerlendirmede, son dönemde Türkiye’nin farklı illerinde art arda yaşanan okul temelli şiddet olaylarının toplumda derin bir endişe yarattığını ifade etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’taki okulların silahlı saldırıya uğraması ve İstanbul’da bir öğretmenin öğrencisi tarafından öldürülmesi gibi olayların, eğitim sistemindeki yapısal sorunları gözler önüne serdiğini belirten Anar, “Şiddet neden değil, bir sonuçtur.” dedi.

ŞİDDET OLAYLARI ENDİŞE VERİYOR

Anar, Siverek’te yaşanan saldırıda 19 yaşındaki eski bir öğrencinin okulu basarak rastgele ateş açtığını, olayda 16 kişinin yaralandığını hatırlattı. Failin yakalanacağını anlayınca intihar ettiğini, benzer şekilde Kahramanmaraş'taki okulda bir öğrencinin silahlarla okula gelerek 9 kişiyi öldürdüğünü, İstanbul’da bir öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü, Ankara Çankaya’da bir öğretmenin zorbalığa maruz kaldığını ve bazı velilerin öğretmenlere fiziksel saldırıda bulunduğunu söyledi. Bu olayların münferit olmadığını vurgulayan Anar, “Türkiye’de çocuklar ve gençler neden şiddeti çözüm yolu olarak görüyor, bunun ciddi şekilde sorgulanması gerekiyor.” diye konuştu.

ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLİYOR

Toplumda şiddetin giderek sıradanlaştığını ifade eden Anar, özellikle televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital oyunların bu süreçte etkili olduğunu dile getirdi. Şiddetin kahramanlaştırıldığı içeriklere dikkat çeken Anar, “Dizilerde, filmlerde silah kullanmak, insan öldürmek adeta normal bir davranış gibi sunuluyor. Çocuklar bu içeriklere çok küçük yaşlarda maruz kalıyor. Bu da bilinçaltında şiddeti meşrulaştırıyor.” dedi.

EĞİTİM SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Eğitim sisteminin temel amacından uzaklaştığını savunan Anar, çocuklara sadece akademik bilgi verildiğini ancak insani değerlerin yeterince kazandırılamadığını belirtti. “Biz çocuklarımıza insanı sevmeyi, saygıyı, canlıya değer vermeyi öğretemedik” diyen Anar, eğitimde ezbere dayalı yaklaşımın bireyleri geliştirmekte yetersiz kaldığını ifade etti. Okullardaki güvenlik açıklarına da dikkat çeken Anar, silah ve kesici aletlerle eğitim kurumlarına girilebilmesinin ciddi bir zafiyet olduğunu söyledi.

ACİL REFORM ÇAĞRISI

Şiddetin önlenmesi için eğitim, ceza ve güvenlik sistemlerinin eş zamanlı olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Anar, “Masum insanların can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Gerekli adımlar atılmazsa şiddet olayları artarak devam eder.” uyarısında bulundu.

