Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Başkentte etkisini artıran yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken, yağışla birlikte etkili olan rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara Valiliği’nden uyarı

Ankara Valiliği, sağanak yağışa ilişkin yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dikkat çekti. Açıklamada, saat 17.00-18.00 aralığında kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Valilik, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.