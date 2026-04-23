Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort ve National Golf Club sahalarında oynanacak organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Golf Federasyonu katkılarıyla hayata geçiriliyor. Turnuva, 2 milyon 750 bin dolar ödül havuzuyla dikkat çekerken, golfseverler karşılaşmaları D-Smart ekranlarından takip edebilecek.

Yıldız isimler Antalya’da

Bu yılki organizasyonda gözler, Francesco Molinari üzerinde olacak. 2018’de The Open Championship zaferiyle İtalya tarihine geçen Molinari, Avrupa’nın en önemli isimlerinden biri olarak sahaya çıkacak.

Turnuvada ayrıca 2024 Abu Dabi Şampiyonası’nı kazanan Paul Waring ve geçen yıl şampiyonluğa ulaşan genç Fransız oyuncu Martin Couvra da mücadele edecek. Couvra, unvanını korumak için yeniden Antalya’da olacak.

Türk golfçüler sahnede

Turnuvada Türkiye’yi üç isim temsil edecek. Geçtiğimiz yıl “cut” yaparak Türk golf tarihinde bir ilki başaran Leon Açıkalın, elemeleri lider tamamlayan Mutlu Güner ve milli takımın deneyimli oyuncusu İbrahim Tarık Arslan sahada olacak.

Ayrıca Türkiye Amatör Açık şampiyonu Richard Teder de organizasyonda yer alacak.

Efsanelerin izinde

2013 yılından bu yana düzenlenen turnuva, geçmişte Tiger Woods, Justin Rose ve Tommy Fleetwood gibi dünya golfünün efsane isimlerini ağırlamıştı. Antalya, bu yönüyle uluslararası golf takviminde önemli bir merkez haline geldi.

Pro-Am ile heyecan artacak

Turnuva öncesinde 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Pro-Am etkinlikleri, profesyonel ve amatör golfçüleri aynı sahada buluşturacak. 1 profesyonel ve 3 amatörden oluşan takımlar, hem rekabet hem de deneyim açısından özel bir atmosfer yaşayacak.

Golf dünyasının nabzını tutacak Turkish Airlines Open, Antalya’nın spor turizmindeki gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, hem yıldız isimler hem de Türk sporcular için önemli bir vitrin olacak.