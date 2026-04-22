İstanbul’da sahnelenen Gırgıriye Müzikali gösterisinde yaşanan seyirci krizi sonrası organizasyonda değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz hafta Ataşehir’de 9 bin kişilik seyirciyle açılış yapan müzikal, Harbiye Kongre Merkezi’ndeki gösterisi sırasında yaşanan gerginlikle gündeme geldi.

Gösteri sırasında yerini beğenmeyen bir seyircinin sahne önüne gelerek olay çıkarması üzerine ortamda tansiyon yükseldi. Yaşanan gerilimde yapımcı Onurcan Taş ile Müjdat Gezen, seyirciye yer değişikliği ve daha iyi bir konumdan izleme teklifi sunsa da durum yatıştırılamadı.

Olay sonrası rahatsızlanan Müjdat Gezen’in hastaneye kaldırıldığı, Perran Kutman’ın ise kuliste yaşanan gerginlik nedeniyle duygusal anlar yaşadığı belirtildi.

Koltuk düzeni yeniden yapıldı

Yaşananların ardından organizasyon ekibi yeni bir karar aldı. Seyirci koltuklarının yeniden düzenlendiği, plastik sandalyeler yerine daha konforlu koltukların yerleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan oyuncu kadrosunda yer alan Ceyhun Fersoy, olay çıkaran seyirciye ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, kişinin oyun başlamadan önce sahne önüne geldiğini gösterdi.