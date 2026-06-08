Türk sinemasının sevilen yapımlarından "Aşk Tesadüfleri Sever" serisinin üçüncü filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu "Aşk Tesadüfleri Sever 3", ilk filmin hikâyesinin devamı niteliğinde izleyiciyle buluşacak.

Filmin çekimlerinin 7 Temmuz'da İstanbul'da başlaması planlanırken, beş hafta sürecek çekim maratonunun 7 Ağustos'ta Ankara'da tamamlanacağı öğrenildi. Başrolde yeniden Mehmet Günsür yer alırken, başarılı oyuncuya Devrim Özkan eşlik edecek.

Devrim Özkan ve Mehmet Günsür Aynı Hikâyede Buluşuyor

Filmde Devrim Özkan, reklamcı Mavi karakterine hayat verecek. Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenleyen Mavi'nin yolu, sevdiği kadının kalbiyle yaşamını sürdüren Özgür karakteriyle kesişecek. Mehmet Günsür'ün canlandıracağı Özgür ile Mavi arasında gelişecek duygu yüklü hikâye, filmin merkezinde yer alacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

20 Kasım'da vizyona girmesi planlanan filmin başrol oyuncuları Mehmet Günsür ve Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provası öncesinde düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Yapımda flashback ve rüya sahnelerinde Belçim Bilgin rol alırken, Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da oyuncu kadrosunda yer alacak. Ayrıca gazeteci ve yazar Ayşe Arman'ın da konuk oyuncu olarak filmde izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Romantik dram türündeki "Aşk Tesadüfleri Sever 3", hem güçlü oyuncu kadrosu hem de duygusal hikâyesiyle yılın merakla beklenen yerli yapımları arasında gösteriliyor.