A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ana kamp merkezi olarak belirlenen Arizona'daki Mesa kentine ulaştı. Venezuela ile oynanan hazırlık maçının ardından Miami kampını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yeni kamp dönemine taraftarların yoğun ilgisiyle başladı.

Milli takım kafilesi, kamp yapacağı otelin önünde toplanan çok sayıda Türk taraftar tarafından tezahüratlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Teknik heyet ve futbolcular, coşkulu atmosfer eşliğinde otele giriş yaptı.

Mesa'da İlk Antrenman Taraftara Açık

2026 Dünya Kupası sürecindeki çalışmalarını Mesa'da sürdürecek olan A Milli Takım, ilk antrenmanını 9 Haziran Salı günü gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekibin TSİ 05.15'te başlayacak antrenmanı taraftarlara açık olacak.

Türk futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen çalışma, Dünya Kupası öncesinde milli takım ile taraftarları bir araya getirecek önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

A Milli Takım, Arizona kampında yapacağı çalışmalarla 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyet oyuncuların fiziksel ve taktiksel gelişimine yönelik programlarını uygulamaya devam edecek.