Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından “Taşacak Bu Deniz” dizisinin sezon finali tarihi açıklandı. OGM Picturesimzası taşıyan ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği dizi, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak bölümle sezon finali yapacak.

İso ve Fadime’li reklam bu hafta yayınlanacak

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı dizide, İso ve Fadime karakterlerini canlandıran Erdem Şanlı ile Zeynep Atılgan’ın yer aldığı reklam filmi de bu hafta izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz hafta yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle ertelenen reklamın, dizinin yeni bölümüyle birlikte ekranlara gelmesi bekleniyor.