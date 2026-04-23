Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünden çıkarak evlerine giden bir grup ile kamyonetle yoldan geçen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay (20) ile R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı. Olayın ardından kamyonette bulunan şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Angay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muhammed Angay’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.