Edinilen bilgilere göre, sürücü Şükrü T. yönetimindeki 55 ALE 703 plakalı okul servisi minibüsü, önüne çıkan traktöre çarpmamak için ani fren yaptı. Fren sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın kontrolünü sağlayamayarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 öğrenci yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yetkililerden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.