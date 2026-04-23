Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Celal Bayar Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Şerit Değiştirirken Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü A.D., seyir halindeyken şerit değiştirmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 ABK 040 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken sürücü yola savruldu.

Durumu Ağır

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde A.D.’nin ağır yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trafik Normale Döndü

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışı tek şerit üzerinden sağlandı. Araçların kaldırılması ve yol temizliğinin tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırmalar sürüyor.