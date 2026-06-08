İçişleri Bakanlığı, son 5 gün içerisinde 18 ilde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 357 şüpheli yakalanırken, 194 kişi tutuklandı.

Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Ağlarına Darbe

Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama ve ürün satış vaadiyle vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüttükleri, bu sitelerde para transferine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaptıkları belirlendi.

Operasyonlar kapsamında bazı şüphelilerin çevrim içi çocuk müstehcenliği ve çocuklara yönelik istismar içerikleri bulundurdukları da ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı: Suçlulara Geçit Vermeyeceğiz

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi suçlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.