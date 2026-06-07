Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin en kritik ulaşım akslarından biri olan Protokol Yolu (Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı) için önemli bir son dakika duyurusu yayımladı. Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi sınırlarında kalan ve havaalanı gidiş-geliş güzergahı üzerinde bulunan yolda geniş kapsamlı bir asfalt bakım ve onarım çalışması planlandı.

Asfalt Çalışmaları Ne Zaman Başlayacak, Kaç Gün Sürecek?

Görüntü 36.jpeg belgesinde yer alan resmi açıklamaya göre; Protokol Yolu'ndaki asfalt yenileme çalışmaları 07.06.2026tarihinde saat 21.00'de start alacak.

Hava ve saha şartlarının elvermesi durumunda çalışmaların yaklaşık 7 gün süreyle devam etmesi öngörülüyor. Sürücülerin mağdur olmaması adına çalışmalar gün boyu değil, trafiğin nispeten rahat olduğu gece saatlerinde yürütülecek.

İşte Çalışma Saatleri ve Trafik Düzenlemesi

Ulaşımın tamamen aksamaması için önlemlerini alan ABB, çalışmaların her gün 21.00 - 05.00 saatleri arasındasürdürüleceğini bildirdi.

Şerit Daraltması Olacak: Çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla güzergah üzerinde kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulamaları yapılacak.

Sürücülere Uyarı: Özellikle Esenboğa Havaalanı güzergahını kullanacak olan vatandaşların, uçuş saatlerini de hesaba katarak alternatif güzergahlara yönelmesi veya çalışma saatlerinde temkinli seyretmesi önem arz ediyor.

Belediye, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleriyle Ankaralıları erken saatlerde yola çıkmaları konusunda uyardı.