Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında yıllardır devam eden husumet kanlı bitti. Kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29), av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi E.K. (55), gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ersoy’un oğlu Y.E., yaklaşık iki yıl önce E.K.’nın kızını kaçırarak evlendi. Bu olayın ardından iki aile arasında husumet başladı.

Dün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle seyir halinde olan Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy, yolda E.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine E.K., yanında bulunan av tüfeğiyle baba ve oğula ateş açtı. Olay sırasında bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüpheliyi silahıyla birlikte suçüstü yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ali Ersoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Ersoy ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet şüphelisi E.K., jandarmadaki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.