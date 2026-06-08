Diyarbakır’da Koç Grubu bünyesinde yer alan Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde sabah saatlerinde bankayı açan çalışanlar, camlarda kurşun izlerini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka binası ve çevresinde inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında Gazi Caddesi bir süre araç trafiğine kapatılırken, banka şubesi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak hizmete ara verdi. Şube girişine “Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerden destek alabilirsiniz” yazısı asıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.