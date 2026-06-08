Eskişehir, klasik müzik dünyasının dikkatini çeken uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması’nda ön eleme sonuçları açıklandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden yoğun başvuru alan yarışmada 16 genç orkestra şefi ön elemeyi geçerek Türkiye’deki canlı performans aşamasına katılmaya hak kazandı. Bu isimler arasında Anton Lemekhov, Brian Liao, Francesco Gennaro, Joshua Yoon, Shuyang Chen ve Yumeki Terunuma gibi adaylar yer aldı.

Yarışmacıların 12’sinin Eskişehir’e gelerek sahne alacağı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde performanslarını sergileyeceği bildirildi. Süreçte adaylar, uluslararası jüri karşısında orkestra şefliği yeteneklerini gösterecek.

Sanat yönetmenliğini Rengim Gökmen’in üstlendiği yarışma, genç şeflere uluslararası bir platform sunmayı amaçlıyor.

Canlı performans aşamalarının 8–11 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağı, final ve ödül töreninin ise 14 Haziran 2026’da gerçekleştirileceği açıklandı.