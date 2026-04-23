Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile eşi Ç.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ç.Ç. yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.

Sağlık Ekipleri Ölümünü Belirledi

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zanlı Kısa Sürede Yakalandı

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli eş ise polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.