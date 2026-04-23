Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl uluslararası katılımla renkli görüntülere sahne oldu. Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere, 14 büyükelçiliğin iş birliğiyle çok sayıda ülkeden çocuklar katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de etkinlikte yer alarak çocuklarla yakından ilgilendi. Gün içinde belediyeye bağlı gündüz bakımevlerinde eğitim alan miniklerin hazırladığı resim ve seramik sergisini gezen Güner, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Büyükelçilerle Birlikte Sergi Gezdi

Başkan Güner, etkinlik kapsamında Meksika ve Pakistan büyükelçileriyle birlikte çocukların hazırladığı sergiyi ziyaret etti. Farklı kültürlerin bir araya geldiği atölye çalışmalarında çocuklarla sohbet eden Güner, onların heyecanına ortak oldu.

Dünya Çocukları Aynı Sahnedeydi

Programın son gününde düzenlenen etkinlikte uluslararası katılım dikkat çekti. Pakistan Okulları ve Kore dans grubunun sahne performanslarının yanı sıra ABD, Fransa, Polonya, Meksika ve Filipinler’den gelen çocuklar da gösterileriyle 23 Nisan coşkusunu paylaştı.

“23 Nisan Tüm Dünyanın Ortak Değeridir”

Etkinlikte konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 23 Nisan’ın yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya çocukları için anlam taşıyan evrensel bir değer olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün barış ve egemenlik anlayışına dikkat çeken Güner, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Çocuklar İçin Barış Mesajı

Konuşmasında günümüzde yaşanan savaş ve çatışmalara da değinen Güner, en büyük zararı çocukların gördüğünü ifade ederek tüm dünya için barış çağrısında bulundu. Çocukların güvenli, huzurlu ve umut dolu bir dünyada büyümesi gerektiğini belirtti.

Teşekkür ve Anma Mesajı

Etkinliğe katkı sağlayan öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Güner, konuşmasının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere minnet duygularını iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yılını da kutlayan Güner, daha aydınlık yarınlarda yeniden bir araya gelme temennisiyle sözlerini tamamladı.