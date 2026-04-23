Başkent Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geniş çaplı trafik düzenlemesine gidiliyor. Yetkililer, kutlama programları nedeniyle kent merkezindeki birçok ana arterin yarın saat 06.00 itibarıyla araç geçişine kapatılacağını duyurdu.
Kapanacak yolların yanı sıra bu güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklarda da programlar sona erene kadar trafik akışı durdurulacak. Sürücülerden mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.
Hangi Yollar Kapatılacak?
Yapılan açıklamaya göre yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- GMK Bulvarı
- Anıt Caddesi
- Gençlik Caddesi
- Akdeniz Caddesi
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
- Dögol Caddesi
- Sporpark Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü
Bağlantı Yolları da Kapsamda
Söz konusu ana arterlere çıkan tüm cadde ve sokaklar da kutlama programları süresince araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde şehir merkezinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Sürücülere Uyarı
Yetkililer, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi. Kutlamaların tamamlanmasının ardından yolların yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.