Başkent Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geniş çaplı trafik düzenlemesine gidiliyor. Yetkililer, kutlama programları nedeniyle kent merkezindeki birçok ana arterin yarın saat 06.00 itibarıyla araç geçişine kapatılacağını duyurdu.

Kapanacak yolların yanı sıra bu güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklarda da programlar sona erene kadar trafik akışı durdurulacak. Sürücülerden mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Hangi Yollar Kapatılacak?

Yapılan açıklamaya göre yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

GMK Bulvarı

Anıt Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Dögol Caddesi

Sporpark Caddesi

Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü

Bağlantı Yolları da Kapsamda

Söz konusu ana arterlere çıkan tüm cadde ve sokaklar da kutlama programları süresince araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde şehir merkezinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Sürücülere Uyarı

Yetkililer, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi. Kutlamaların tamamlanmasının ardından yolların yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.