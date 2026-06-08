Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Bahar Şenliği, altı gün boyunca süren renkli etkinliklerle tamamlandı. 1-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, öğrenciler, mezunlar ve Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun katılımına sahne oldu.

ODTÜ KKK Bahar Şenliği’ne Yoğun İlgi

Festival boyunca öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinlikler, spor organizasyonları, yarışmalar ve sosyal buluşmalar katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kampüs, altı gün boyunca müzik, eğlence ve sosyal aktivitelerle adeta festival alanına dönüştü.

Şenliğin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Color Fest, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar müzik eşliğinde renkli boyalarla eğlenirken, kampüste unutulmaz anlar yaşandı.

Can Ozan, Ozbi, Tuana ve Yüksek Sadakat Sahne Aldı

Festival kapsamında düzenlenen konserler, binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Sevilen sanatçılar Can Ozan, Ozbi ve Tuana'nın yanı sıra Türk rock müziğinin önemli gruplarından Yüksek Sadakat da sahne aldı.

DJ Ece performansı ve klasik otomobil sergisi de festival programında öne çıkan etkinlikler arasında yer aldı. Konser alanlarını dolduran katılımcılar, altı gün boyunca müzik dolu anlar yaşadı.

No Filter Programına Tuana Konuk Oldu

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve özel içerik etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Komedyen Umut Ceylan’ın sevilen programı “No Filter”ın özel çekiminde genç sanatçı Tuana konuk olarak yer aldı. Samimi sohbetlerin ve eğlenceli anların yaşandığı program, öğrencilerden tam not aldı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 20’nci Yılını Kutladı

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ODTÜ Günü etkinliklerinde, kampüsün 20’nci kuruluş yılına özel resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Resepsiyonda konuşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Günü’nün öğrencileri, mezunları ve çalışanları aynı aidiyet duygusu etrafında buluşturan önemli bir gelenek olduğunu belirterek kampüsün 20’nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yeni Araştırma Projeleri ve Akademik Yatırımlar Yolda

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 2025-2026 akademik yılında yaklaşık 10 milyon 740 bin TL bütçeli 15 yeni araştırma projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Yapay zekâ, iklim değişikliği, enerji sistemleri ve siber güvenlik gibi alanlarda yürütülecek çalışmaların kampüsün araştırma kapasitesini daha da güçlendireceğini vurguladı.

Öğrenci odaklı yatırımların sürdüğünü belirten Yozgatlıgil, ücretli kontenjan uygulamasının kaldırıldığını ve burslu öğrenci kontenjanlarının artırıldığını söyledi. Ayrıca Kimya Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği ile İktisat programlarının yeniden öğrenci kabul edeceğini, Siber Güvenlik Mühendisliği Lisans Programı ile yeni yüksek lisans ve doktora programlarının da açılacağını duyurdu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün ikinci 20 yılına güçlü hedeflerle hazırlandığını belirten Yozgatlıgil, daha üretken, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.