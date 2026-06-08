Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'na gönderdiği yazıyla TBMM'de grup toplantısı yapmak istediğini bildirdi ve talebin Meclis Başkanlığı'na iletilmesini talep etti.

Ancak söz konusu yazının, grup yazışmalarında teamül gereği bulunması gereken Rıfat Nalbantoğlu imzası ve evrak numarasını içermediği belirtildi. Bu nedenle talebin usule uygun olmadığı değerlendirilerek işleme alınmadığı öğrenildi.

Yaşanan gelişme, CHP kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun talebinin neden bu şekilde iletildiği ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.