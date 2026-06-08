İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kuzguncuk Sahili’nde 6 Haziran Cumartesi günü denizde bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyi ve kıyı şeridinde kapsamlı bir arama operasyonu başlattı.

Ekipler, olayın yaşandığı noktada ve çevresindeki alanlarda hem denizden hem de kıyıdan arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bugün de Kuzguncuk sahilinde çalışmalarını sürdüren ekiplerin, olası iz ve bulgulara ulaşabilmek için bölgeyi detaylı şekilde taradığı görüldü.

Yetkililer, ihbarın ardından başlatılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. Arama faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde Arama Seferberliği

Boğaz hattının önemli noktalarından biri olan Kuzguncuk Sahili’nde devam eden çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde geniş çaplı kontroller gerçekleştiriyor. Bölgedeki arama faaliyetlerinin, ihbarın netleştirilmesi ve olası bir kişiye ulaşılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.