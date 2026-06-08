CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda parti içi süreçler, yargı kararları ve grup toplantısı tartışmaları üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özel, son kurultay süreçlerine ilişkin alınan “butlan kararı”nı eleştirerek bunun siyasi ve hukuk tarihinde “kara leke” olduğunu söyledi.

“Saray Planı ile Karşı Karşıyayız”

Özel, CHP’nin son kurultayları ve parti yönetimine ilişkin değerlendirmesinde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbata verilen delegelerin iradesine dikkat çekerek, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmaya çalışıldığını savundu. Bu süreci “saray aklı ve saray planı” olarak nitelendiren Özel, demokratik iradeye müdahale edildiğini öne sürdü.

“Kurultay Yapılamaz” Tartışması

Parti içinde kurultay sürecine ilişkin farklı görüşler olduğunu belirten Özel, kamu hukukçuları ve seçim hukuku uzmanlarının derhal kurultay yapılması gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Ancak yalnızca bir kişinin “kurultay yapılamaz” görüşünü savunduğunu belirten Özel, bu yaklaşımın parti yönetiminde krize neden olduğunu dile getirdi.

Özel, Esenyurt örneğini hatırlatarak kayyum uygulamalarıyla benzer bir durumun CHP içinde de yaşandığını savundu.

Grup Toplantısı Tartışması

CHP lideri Özel, Meclis’te planlanan grup toplantısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, toplantının usule ve parti içi yönetmeliklere uygun şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Alternatif grup toplantısı girişimlerine tepki gösteren Özel, yeterli milletvekili desteği olmadan yapılan girişimlerin meşruiyet sorunu doğuracağını söyledi.

“Partimizi Bölmeye Yönelik Girişimler”

Özel, bazı girişimlerin CHP içinde ayrışmaya yol açmayı hedeflediğini savunarak, partililere birlik çağrısında bulundu. Parti tabanının ve milletvekillerinin bu tür süreçlerde karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ferdi Zeyrek Vurgusu

Konuşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i de anan Özel, Zeyrek’in vefat yıl dönümüne atıfta bulunarak Meclis programını buna göre planladığını ifade etti. Özel, “O gün orada olmam gerekiyor” diyerek Meclis’te bulunmasının önemine dikkat çekti.

“Kürsü Atanmışa Bırakılamaz”

Parti içi meşruiyet tartışmalarına da değinen Özel, CHP Grup Başkanlığı ve Meclis kürsüsünün seçilmiş irade tarafından temsil edilmesi gerektiğini belirtti. “Kürsüyü atanmışa bırakmamız mümkün değil” ifadelerini kullanan Özel, kurultay sürecinin hızla tamamlanması gerektiğini söyledi.

Özel, açıklamasının sonunda partililere birlik çağrısı yaparak, CHP’nin demokratik iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.