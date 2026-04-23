NATO, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden Türk askerlerine yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Türk bayrağı taşıyan CN-235 nakliye uçağından atlayış yapan Türk paraşütçü askerlerin görüntülerine yer verildi.

“Cesaret Gökyüzüne Yükselir” Mesajı

NATO’nun paylaşımında, “Korku yerde kalır, cesaret gökyüzüne yükselir.” ifadesi kullanıldı. Ayrıca Türk paraşütçüler için “Yükseklik onlar için bir sınır değil, özgürlüğün başladığı noktadır” mesajına yer verildi.

Dikkat Çeken Görüntüler

Paylaşılan fotoğraflarda, Türk paraşütçü askerlerin uçaktan disiplinli şekilde atlayış yaptığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

NATO’nun bu paylaşımı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik uluslararası takdirin bir göstergesi olarak değerlendirildi.