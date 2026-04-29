Yaklaşık 100 bilim insanının katkısıyla hazırlanan yeni rapor, Avrupa kıtasının dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Raporda, kıtanın en az yüzde 95’inde yıllık sıcaklıkların ortalamanın üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Avrupa’daki Buzullar Hızla Erimeye Devam Ediyor

Rapora göre, Avrupa genelindeki tüm buzul bölgelerinde net kütle kaybı yaşandı. Özellikle İzlanda’da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en büyük ikinci buzul kaybı görüldü.

Grönland Buz Tabakası ise 139 milyar ton buz kaybetti. Bu miktarın, Avrupa Alpleri’ndeki tüm buzulların toplam hacminin yaklaşık 1,5 katına denk geldiği ifade edildi.

Ayrıca Avrupa’daki mevsim sonu kar örtüsünün hem alan hem de kütle bakımından kayıtlardaki en düşük üçüncü seviyeye gerilediği bildirildi.

Denizlerde Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Raporda, Avrupa denizlerinde de sıcaklık rekoru kırıldığı belirtildi. Bölgenin yıllık deniz yüzeyi sıcaklığının bugüne kadar ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Nehirler Kurudu, Toprak Neminde Kritik Seviye

Avrupa genelindeki nehirlerin yüzde 70’inde akışın ortalamanın altında kaldığına dikkat çekilen raporda, 2025 yılının toprak nemi açısından 1992’den bu yana en kurak üç yıldan biri olduğu vurgulandı.

Orman Yangınlarında Rekor Artış

Sıcak ve kurak hava koşullarının etkisiyle orman yangınlarında ciddi artış yaşandı. Rapora göre yaklaşık 1 milyon 34 bin hektarlık alan yandı. Bu rakam, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Yangın kaynaklı karbon emisyonlarında da Avrupa genelinde rekor kırıldığı belirtilirken, toplam emisyonun yaklaşık yarısının İspanya kaynaklı olduğu bildirildi.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Raporda, Avrupa’daki hızlı ısınmanın kar ve buz örtüsünü azalttığı, aşırı sıcaklar, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve rekor deniz sıcaklıklarının Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e kadar geniş bir coğrafyayı etkilediği ifade edildi.

Uzmanlar, artan sıcak dalgaları, yıkıcı orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik kaybının Avrupa toplumları ile ekosistemler üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu.