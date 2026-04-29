Fenerbahçe yönetiminin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için 8 farklı golcü adayı belirlediği ortaya çıktı. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol yapılanmasında yer alan Devin Özek’in, bu isimler yerine Sidiki Cherif transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Bu durumun, alternatif isimlere yönelimi engellediği ve transfer sürecinin tıkanmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Stoper Transferi de Reddedildi

Sadece hücum hattında değil, savunma bölgesinde de benzer bir durum yaşandı. Yönetimin stoper transferi için çeşitli alternatifler sunduğu ancak Tedesco’nun bu isimlere sıcak bakmadığı öğrenildi. Alman teknik adamın bu bölgede Edson Alvarez’i düşündüğü ve bu nedenle farklı seçenekleri geri çevirdiği belirtildi.

Tazminat İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Sosyal medyada dolaşan “yüksek tazminat” iddialarının aksine, Fenerbahçe yönetiminin Domenico Tedesco’ya ödeyeceği miktar netleşti. 40 yaşındaki teknik direktöre, Nisan ayı maaşı dahil toplam 750 bin Euro ödeme yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan kritik bir detay da dikkat çekti: Eğer ayrılık 15 Haziran sonrasında gerçekleşmiş olsaydı, Tedesco’ya gelecek sezonun maaşı da ödenmek zorunda kalınacaktı. Bu nedenle ayrılık zamanlamasının kulüp açısından mali açıdan stratejik olduğu değerlendiriliyor.

“Mail ile Bildirildi” İddiası da Yalanlandı

Kamuoyunda yer alan bir diğer iddia ise ayrılığın teknik direktöre e-posta yoluyla bildirildiği yönündeydi. Ancak bu bilginin doğru olmadığı, ayrılık kararının Domenico Tedesco’ya sözlü olarak da iletildiği öğrenildi.