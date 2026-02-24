AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB Konseyi'nde Aralık 2025'te Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi konusunda anlaşmaya varıldığını anımsatan Pinho, ' 3 üye devletin programa mali olarak katılmaması koşuluyla anlaşmaya varmıştı. Bu koşul artık yerine getirilmiştir. Dolayısıyla tüm liderlerin taahhütlerine uymasını bekliyoruz.' vurgusunu yaptı.

Pinho, söz konusu taahhütlere uyulmamasının ise açıkça 'sadakat ve işbirliği ilkesinin ihlali' anlamına geleceğinin altını çizdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da anlaşmayı kabul eden liderler arasında olduğunua dikkati çeken Pinho, güvenirliğin sağlanması için taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Macaristan Başbakanı Orban, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Drujba boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini bildirmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini bildirmişti.