Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında Venezuela’daki siyasi duruma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hipper, mevcut yetkinin demokratik bir seçimle verilmiş olmasına rağmen bu sürecin halkın demokratik değişim talebini yansıtmadığını vurguladı.

Hipper, Venezuela’nın geleceğinin kapsayıcı bir diyalogla ve demokratik değişimi sağlayacak süreçle belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu sürece demokratik yollarla seçilmiş muhalefet liderlerinin de dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

AB’nin Venezuela politikasının değişmediğini belirten Hipper, “Başkan Maduro’yu meşru lider olarak kabul etmedik. Durum Rodriguez için de geçerli. Ancak kendi çıkarlarımızı korumak ve ilkelerimizi muhafaza etmek için Venezuelalı yetkililerle hedefli angajmanımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Delcy Rodriguez’in Geçici Başkanlığı

Venezuela’da uzun yıllardır Devlet Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Delcy Rodriguez, ABD’nin Maduro’yu alıkoymasının ardından Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlendi. Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro’nun yokluğunda Rodriguez’in “idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak” amacıyla devlet başkanlığı yetkilerini geçici olarak devralmasına karar verdi. Venezuela ordusu da bu kararı destekledi.

57 yaşındaki Rodriguez, solcu bir aileden geliyor ve Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli devlet görevlerinde bulundu.

Olaylar Ne Zaman Başladı?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta erken saatlerde patlama ve uçak sesleri duyulmasının ardından yönetim, ABD’yi sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülkeden çıkarıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve yıkıcı silah bulundurma” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Venezuela yönetimi uluslararası toplumu ABD’yi kınamaya çağırırken, bazı ülkeler bu saldırıyı eleştirirken; bazıları ABD’yi destekledi.

