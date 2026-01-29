Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna’daki acil ihtiyaçlar ve Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova’daki insani programlar için yeni bir yardım paketini devreye aldı.

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna için 145 milyon avro, ülkeden kaçan Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova’daki insani yardım programları için ise 8 milyon avro tahsis edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının beşinci yılına girdiğine dikkat çekerek, milyonlarca Ukraynalının dondurucu soğuklarda elektrik ve ısınma imkanından yoksun şekilde yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

Lahbib, AB’nin Ukrayna ile dayanışmasının bir slogandan ibaret olmadığını, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda güvenilir ve sürdürülebilir destek sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

AB Komisyonu, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna ve Moldova’daki insani yardım programları için 1,4 milyar avronun üzerinde kaynak ayırırken, Ukrayna’nın enerji güvenliği için de 3 milyar avro destek sağladı.

Öte yandan, AB’nin Ukrayna’ya yönelik toplam desteği saldırıların başlangıcından bu yana 193,3 milyar avroyaulaştı.