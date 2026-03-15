Ankara’da faaliyet gösteren Barınak Hayvanlarını Güçlendirme ve Destek Derneği, sokak ve barınak hayvanlarına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; öğrencilerin öncülüğünde kurulan derneğin başkanı Rüzgar Koçak, henüz iki aylık bir oluşum olmalarına rağmen önemli bir yol kat ettiklerini belirterek hem maddi destek sağlamak hem de toplumda farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Koçak, hayvanların en temel ihtiyacının ise çoğu zaman yalnızca “bir kap yemek ve bir kap su.” olduğunu vurguladı.

“MADDİ DESTEK VE TEDAVİ SÜREÇLERİNDE YARDIMCI OLUYORUZ”

Yaralı ve hasta hayvanlar için doğrudan veterinerlik hizmeti veremediklerini ancak maddi destek sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Koçak, “Biz veteriner değiliz sonuçta ama maddi olarak elimizden geldiğince ilaçlarıdır, iğneleridir, aşılarıdır bunların hepsiyle ilgili yardımcı oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Derneğin kuruluş sürecine de değinen Koçak, derneğin öğrenci ağırlıklı bir ekip tarafından kurulduğunu belirterek şöyle konuştu: “Ben aslında iki aylık bir dernek olmasına rağmen baya ilerleme kat ettiğimize inanıyorum. Bu derneği 24 öğrenci, iki öğretim üyesi ve bir profesörle birlikte kurduk. Amacımız tamamen iyiliğe yönelik bir çalışma yürütmekti.”

MAMA SATIŞININ GELİRİ BARINAKLARA GİDİYOR

Dernek faaliyetlerinin önemli bir bölümünü mama satışları oluşturuyor. Bu satışların gelirinin büyük bölümünün barınaklara aktarıldığını belirten Koçak, “Mama satışlarımız tamamen hayvanlara maddi destek sağlamak amacıyla yapılıyor. Gelirin yüzde 20’si stand maliyeti, yüzde 10’u personel gideri, geri kalan yüzde 70’i ise doğrudan barınaklara ve hayvanlara gidiyor.” dedi. Koçak, sokakta yaralı bir hayvan gördüklerinde de imkanları ölçüsünde müdahale etmeye çalıştıklarını vurguladı.

“BELEDİYELERİN YAKLAŞIMINI DOĞRU BULMUYORUM”

Sokak hayvanlarına yönelik belediye politikalarını da eleştiren Koçak, sokak hayvanlarının insanlara zarar verdiği yönündeki algının abartıldığını savundu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.