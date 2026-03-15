Şırnak ile Hakkari arasındaki kara yolunda düşen çığ nedeniyle yolcu otobüsü içerisindeki yolcularla birlikte mahsur kaldı.
Çığ tehlikesi nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Şırnak-Hakkari kara yolu’na, içinde yolcuların bulunduğu bir otobüs girdi. Bugün ise Suvara Kutra mevkii’nde yola çığ düştü.
Otobüsteki Yolcular Mahsur Kaldı
Yola düşen çığ nedeniyle otobüs ilerleyemedi ve araçtaki yolcular bölgede mahsur kaldı. Olayın ardından durum yetkililere bildirildi.
Ekipler Yol Açma Çalışması Başlattı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çığı temizleyerek yolu açma çalışmaları sürerken, mahsur kalan yolcuların güvenli şekilde bölgeden çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.