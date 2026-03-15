Araçlarda sürücünün görüş alanında bulunan multimedya ve müzik sistemlerinin kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre yönetmelik resmi olarak yürürlüğe girene kadar bu cihazların kullanımı nedeniyle sürücülere ceza kesilmeyecek.

Yetkililer, 27 Şubat tarihinden sonra bu kapsamda kesilen cezaların da iptal edildiğini duyurdu. Böylece sürücüler hakkında uygulanan yaptırımlar geçici olarak kaldırılmış oldu.

Öte yandan araçlara sonradan eklenen multimedya ve müzik sistemlerine yönelik denetimler ise bir süre daha bilgilendirme kapsamında yapılacak.

Yetkililer, 1 Nisan’a kadar yapılacak kontrollerin sadece uyarı ve bilgilendirme amacı taşıyacağını, bu tarihten sonra ise kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Düzenlemenin, sürüş güvenliğini artırmak ve sürücünün dikkatini dağıtabilecek cihaz kullanımını kontrol altına almak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.